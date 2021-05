Landkreis Augsburg

Corona-Lockerungen: Sind Wirte und Kulturschaffende im Landkreis vorbereitet?

Noch sind die Restaurants wegen Corona geschlossen. In Landkreisen mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 sollen ab 10. Mai die Außengastronomie, Theater, Konzert- und Opernhäuser sowie Kinos wieder öffnen.

Es ist ein Lichtblick: Ab Montag darf die Außengastronomie in Bayern wieder öffnen. Das gilt auch für Kinos und Theater- oder Konzertsäle. Allerdings nur, wenn die Inzidenz stabil an fünf Tagen unter 100 liegt. Der Landkreis Augsburg muss also noch warten. Kinobetreiber, Kulturschaffende und Wirte blicken skeptisch auf die angekündigten Lockerungen.

