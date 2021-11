Corona: Wo ist der Applaus für die Helfer geblieben?

Plus Die Situation in Arztpraxen ist angespannt. Die Kliniken in der Region sind am Limit. Aber wer hilft den Helfern?

In vielen Arztpraxen stehen die Telefone nicht mehr still. Patienten wollen so schnell wie möglich zur Booster-Impfung. Andere brauchen einen Corona-Test oder einfach nur einen Termin, weil sie krank geworden sind. Die Situation ist angespannt. Auch in den Wertachkliniken ist die Belastungsgrenze erreicht. Dort wurden planbare Operationen abgesagt, um mehr Personal für die schwer kranken Covid-Patienten zu bekommen. Von den 22 Infizierten werden neun beatmet – so viele wie noch nie.

