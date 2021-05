Landkreis Augsburg

Der Ansturm auf die Reisebüros im Landkreis Augsburg bleibt aus

Bei Ziegelmeier und Reim in Bobingen werden frühestens im Juli wieder Busreisen angeboten.

Plus Lockerungen in Deutschland, immer weniger Beschränkungen in den Urlaubsländern. Reisen ist wieder möglich. Doch die Urlauber bleiben vorsichtig.

Von Elmar Knöchel

Mallorca, Ibiza: Viele beliebte Urlaubsziele der Deutschen sind wieder buchbar. Die Aussagen der großen Tourismusverbände klingen optimistisch. Von "steigenden Buchungszahlen" ist die Rede. Eine Sprecherin des Deutschen Reiseverbands (DRV) erklärte sogar: "Die Menschen sitzen auf gepackten Koffern, die Deutschen möchten raus." Auch innerhalb Deutschlands geht wieder was. Die Bedingungen werden aufgrund fallender Infektionszahlen gelockert. Viele Hotels in Bayern dürfen wieder öffnen. Doch wie sieht es im Augsburger Land aus in einer Branche, die seit März letzten Jahres auf einen Neustart wartet?

