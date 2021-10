Der Herbst kommt: Das bedeutet Sisyphosarbeiten im Garten

Plus Am Donnerstag fegte der Sturm Ignatz über das Augsburger Land und blies auch die Farbenpracht von den Bäumen.

Es ist ein undankbares Geschäft. Und das Jahr für Jahr. Der Herbst müht sich ab und bringt die schönsten Farben zu Tage. Feuerrot oder leuchtend gelb glänzen die Blätter auf den Bäumen. Das faszinierende Farbenspiel, das an Schönheit kaum zu übertreffen ist, liegt jetzt am Boden. Schuld daran ist Sturm Ignatz, der über das Augsburger Land fegte.