Landkreis Augsburg

vor 38 Min.

Der Wildschütze trifft Frauen ins Herz

Plus Der Bayerische Hiesel, Matthäus Klostermayr, hatte einen Sohn und viele Affären.

Von Maximilian Czysz

Der Bayerische Hiesel war offenbar ein echter Frauenschwarm: Biograf Ottmar Schönhuth beschrieb ihn in seinen Erzählungen 1845 so: "Hiesel war schlank und groß und von herkulischem Körperbau. Schwarzes Haar lockte sich um seinen Kopf dessen hohe Stirne einen kühnen Geist kündete. Seine schwarzen Augen funkelten wie Sterne. Aber in seinem Blick lag etwas Misstrauisches. Seine Haltung war kühn und trotzig."

