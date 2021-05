Landkreis Augsburg

24.05.2021

Der südliche Landkreis geht die ersten Schritte aus dem Lockdown

Relativ ruhig blieb es am Samstag vor den Schuh- und Bekleidungsgeschäften in Bobingen.

Plus Einkaufen ohne Test, ein Eisbecher im Lokal - am Samstag traten im südlichen Landkreis Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Kraft. Wie die Freiheiten angenommen wurden.

Von Elmar Knöchel

Nach den langen Tagen mit Lockdown, Ausgangssperre und Bundesnotbremse kehrte am Samstag wieder ein Stück Normalität zurück. Die Bürger im Landkreis konnten wiedergewonnene Freiheiten genießen. Erstes Anzeichen: Die Geschäfte öffneten am Morgen ihre Türen, fast wie in Vorpandemie-Zeiten. Aber nur fast.

