Der verregnete Sommer lässt Bäume im Landkreis aufatmen

Plus Wegen des Regens können sich die Wälder im Augsburger Land erholen. Forstwirte verzeichnen auch weniger Schäden durch Borkenkäfer. Den Wald der Zukunft stellen sie sich aber anders vor.

Der verregnete Sommer mag für viele frustrierend sein, doch für Forstwirt Philipp Hanner birgt er eine echte Erleichterung. Denn der anhaltende Regen lässt die Wälder im Landkreis Augsburg aufatmen. "Den Bäumen geht es deutlich besser als in den vergangenen Jahren", sagt Hanner. Als Geschäftsführer der Forstbetriebsgemeinschaft Augsburg-West hat er den Zustand der Wälder genau im Blick und berät Waldbesitzer bei der Pflege ihrer Flächen.