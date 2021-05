Landkreis Augsburg

04.05.2021

Dinkelscherben hat nichts mit Dinkel am Hut

Plus Wikipedia scheint über alles Bescheid zu wissen. Aber wie gut kennt es Orte im Kreis Augsburg? Dieser Frage gehen wir in unserer Serie nach. Heute: Dinkelscherben.

Von Victoria Schmitz

25 Kilometer westlich von Augsburg, in der Reischenau, liegt Dinkelscherben. Wikipedia zeigt ein roten Punkt des Standorts auf der Deutschlandkarte. Daneben sieht man im Online-Lexikon das Wappen von Dinkelscherben: ein grünes Fass, aus dem drei Ähren ranken, auf rot-weißen Hintergrund. "Welches Wappen bringt schon Getreide im Blumentopf?", fragt Christoph Lang vom Heimatverein Reischenau und lacht. Er und seine Kollegin Maria Kastner betreuen das Gemeindearchiv und wissen im Gegensatz zu Wikipedia: Dinkelscherben hat nichts mit Dinkel am Hut. Der Name kam durch eine Fehldeutung zustande.

Themen folgen