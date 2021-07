Ein Kilo Marihuana mit Falschgeld gekauft: Dealer packt bei der Polizei aus

Plus Ein 19-Jähriger aus dem südlichen Landkreis Augsburg wollte Kasse machen und fädelte ein großes Drogengeschäft ein. Doch das lief nicht wie geplant.

Ein Abend im September 2020 an einer Sportstätte: Mehrere junge Menschen treffen sich, um ein Drogengeschäft abzuwickeln. Eingefädelt hat es ein 19-jähriger Schüler, der sowohl Käufer als auch Verkäufer kannte. Die stattliche Menge von einem Kilo Marihuana wechselt den Besitzer für 8250 Euro. Doch dann gibt es Ärger.