Ein markanter Kopf mit Liebe zu Dialekt und Philosophie

Jetzt startet ein besonderes Sommerrätsel: Erkennen Sie bekannte Persönlichkeiten auf Kinder- und Jugendfotos?

Unter dem Motto "Wer bin ich?“ dürfen Sie erraten, welche bekannten Persönlichkeiten aus dem Landkreis Augsburg sich hinter Kinder- oder Jugendbildern verbergen. Es winken Preise. Viel Spaß beim Mitmachen!

Unser heutiger Prominenter verbrachte seine Kindheit nach dem Umzug von Oberhausen im Jahr 1955 nach Vogelsang schließlich in Neusäß-Steppach. Dort lebt er auch heute.

Lehre als Buchdrucker

Unser Foto zeigt ihn in der damaligen Augsburger Berufsschule in der Haunstetter Straße. Es stammt aus dem Jahr 1965. Von 1964 bis 1967 war seine Lehrzeit als Buchdrucker bei der heute längst geschlossenen Buchdruckerei Mühlberger. Schon damals als Jugendlicher zeigte sich sein markanter Kopf. Und bis heute setzt er sich für den Erhalt des Augsburger Dialekts ein, wollte aber seinen 70. Geburtstag im vergangenen Jahr nicht feiern.

Auf der Bühne feierte er Erfolge

Nach der Lehre und zwei Berufsjahren machte der Kandidat bei der Berufsaufbauschule die Mittlere Reife nach. Danach ging’s aufs Bayernkolleg, wo er das Abitur nachmachte und schließlich studierte. Dann zog es ihn auf die Bühne, wo er unter anderem von 1980 bis 1993 im Augsburger Zeughaus aufgetreten ist. Bis heute ist er immer wieder live zu erleben. Die Leitung einer Theatergruppe hat er allerdings seit vielen Jahren aufgegeben. Lange Zeit feierte er mit einem weiteren Duo Erfolge, dem er in einem seiner Workshops begegnete. Er hat aber auch eine spezielle Figur erfunden, die er zur Meisterschaft weiterentwickelt hat und wo er auch seiner Liebe zum hiesigen Idiom frönt.

Literaturseminare für die Augsburger Volkshochschule

Viele kennen ihn überdies noch von zahlreichen Literaturseminaren sowie der Reihe "Philosophie am Donnerstag“, die er von 1982 bis 2000 für die Augsburger Volkshochschule gab. "In dieser Zeit habe ich von der Arbeit für die Volkshochschule gelebt“, erinnert er sich. Und für die nahe Zukunft gibt’s schon wieder Bühnenpläne. Wissen Sie, von wem die Rede ist? Dann notieren Sie sich den Namen des Künstler. In den Sommerferien veröffentlicht die Redaktion Kinder- und Jugendbilder von heute bekannten Gesichtern. Schauen Sie täglich in Ihre Zeitung und raten Sie mit!

Je mehr Namen Sie herausfinden, umso höher sind Ihre Chancen auf einen Gewinn. Schicken Sie uns die Liste nach Quizende entweder per E-Mail an redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de, Betreff Sommerquiz, oder per Post an

Schwabmünchner Allgemeine

Redaktion Schwabmünchen

Bahnhofstraße 17

86830 Schwabmünchen

Bitte denken Sie dabei unbedingt an Ihren Namen, Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer. Wir sind schon gespannt, wie viele Fotos Sie erraten.