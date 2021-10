Landkreis Augsburg

vor 50 Min.

Erkältungswelle rollt früher als sonst durch den Kreis Augsburg

Plus Husten, Schnupfen, Heiserkeit: Auffallend früh im Jahr sind viele Menschen im Augsburger Land krank. Ein Kinderarzt sagt: "Die Patienten stehen bis vor die Tür."

Von Carmen Janzen und Lisa Weissenberger

Die Erkältungswelle rollt jetzt auch durch den Landkreis Augsburg. Deutschlandweit berichten Kinderkliniken von einer Überlastung. Der Grund ist vor allem der Anstieg an Atemwegsinfektionen bei Kindern. Dr. Michael Gerstlauer, der Oberarzt für Kinderpulmologie und -allergologie an der Uniklinik in Augsburg, sagte vor wenigen Tagen im Gespräch mit unserer Zeitung: "Wir haben die Infekte sozusagen vor uns hergetragen, und jetzt bricht die Welle über uns herein." In der Augsburger Uniklinik liegen eineinhalbmal so viele junge Patienten mit Atemwegsinfektionen wie sonst um diese Jahreszeit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

