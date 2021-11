Landkreis Augsburg

06:30 Uhr

Ernste Zeiten für Narren: Nun steht der Fasching wieder auf der Kippe

Plus Genau wie im vergangenen Jahr fürchten die Faschingsgesellschaften um die fünfte Jahreszeit. Bereits zum Auftakt ist nichts wie eigentlich gedacht.

Von Elmar Knöchel

Bis vor einigen Wochen dachten wohl viele, dass in diesem Jahr wieder Fasching gefeiert werden könnte. Natürlich mit Auflagen - aber immerhin. So machten sich die Faschingsgesellschaften voller Enthusiasmus an die Planung. Die Prinzenpaare wurden gewählt, die Kostüme geschneidert, und die Garden studierten ihre Tänze ein. Zum Auftakt am 11. 11. um 11.11 Uhr wollte man die Närrinnen und Narren auf die kommende Saison einstimmen. Doch das Covid-19-Virus macht den Feierwilligen wieder einmal einen Strich durch die Rechnung. Zwei Tage vor dem Faschingsauftakt sprang die Corona-Ampel bayernweit auf Rot. Das macht einen unbeschwerten Start in die tollen Tage vielerorts nahezu unmöglich.

