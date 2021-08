Eurofighter weichen auf das Lechfeld aus: Es wird für einige Wochen laut

Ab kommender Woche müssen sich die Menschen auf dem Lechfeld auf Fluglärm einstellen: Eurofighter aus Neuburg/Donau sind vorübergehend hier stationiert.

Weil die Start- und Landebahn des Fliegerhorsts in Neuburg/Donau saniert werden muss, kommen 14 Eurofighter und 300 Bundeswehrbedienstete für knapp drei Wochen aufs Lechfeld. Für die Luftwaffe bedeutet dieser Umzug einen größeren logistischen Aufwand, für die Anwohner rund um den Fliegerhorst mehr Fluglärm. Am Mittwoch, 1. September, landen die ersten Maschinen in Lagerlechfeld.

"Die Verlegung erfolgt im Rahmen des üblichen Flugbetriebs in den Vormittags- und Nachmittagsstunden", sagt Oberst Gordon Schnitger, Kommodore des Neuburger Geschwaders: "Das bedeutet, dass die Maschinen in Neuburg zu ihren Übungen im süddeutschen Luftraum starten und diese auf dem Lechfeld beenden." So alle Faktoren mitspielen, sind bis Donnerstagabend die 14 zu verlegenden Kampfflugzeuge vollzählig in ihren Sheltern geparkt. Die Sanierungsarbeiten in Neuburg laufen bis zum 19. September, solange finden dort keine militärischen Flüge statt.

Am Montag beginnen Übungsflüge er Eurofighter auf dem Lechfeld

Auf dem Lechfeld beginnen die Übungsflüge am Montag, 6. September. Die Ruhezeiten zwischen 12.30 und 14 Uhr würden dabei ebenso ausgenommen, wie die Wochenenden, teilt die Luftwaffe mit. Auch ein Nachtflugbetrieb sei nicht vorgesehen. Man bemühe sich, die Lärmbelästigung durch entsprechende Vorkehrungen bei An- und Abflügen in Grenzen zu halten. Ausnahmen könnten sich bei Notfall-Alarmierungen ergeben. Die Neuburger Eurofighter übernehmen vom 1. bis 20. September die Bereitschaft zur Sicherung des deutschen Luftraums. Bei einem entsprechenden Vorfall müsste die sogenannte "Alarmrotte" sofort aufsteigen, egal zu welcher Uhrzeit.

Für die 300 Soldatinnen und Soldaten und die Zivilbeschäftigten ist der laufende Umzug aufs Lechfeld eine logistische Herausforderung, aber nichts Neues. Bereits 2015 nutzten die Neuburger den Fliegerhorst. Einige Vorarbeiten sind aber auch jetzt zu erledigen. Lange Zeit leerstehende Hallen, Shelter und Büros müssen reaktiviert und die Verkabelung mit dem hochkomplexen Waffensystem Eurofighter auf Stand gebracht werden.

Fluglärm: Es gibt ein Bürgertelefon bei Beschwerden

Nicht zuletzt erhöhen sich für Gäste (durch das Pendeln zur Heimatbasis Neuburg) und Gastgeber (durch erweiterte Platzöffnungszeiten) die Dienstzeiten. Wegen der 24-Stunden-Bereitschaft der Alarmrotte müssen auch Tower- und Feuerwehrpersonal auf 24/7-Dienstzeiten umstellen. Spätestens bis Mittwoch, 23. September, sollen alle Eurofighter wieder zu ihrer Heimatbasis zurückgekehrt sein.

Bei Fragen oder Beschwerden wende man sich an das Bürgertelefon des Luftfahrtamtes der Bundeswehr unter der kostenlosen Rufnummer 0800/8620730 oder per E-Mail an fliz@bundeswehr.org. (AZ/adi)