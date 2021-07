Fahrt ins Bordell endet mit Raub: Leiharbeiter vor Gericht

Plus Ein ausländischer Leiharbeiter steht wegen Raub vor Gericht. Er soll den Fahrer, der ihn und Freunde zu einem Bordell fuhr, gewürgt und bestohlen haben.

Vor vier Jahren unternahm ein alkoholisierter ausländischer Leiharbeiter aus dem südlichen Landkreis einen Ausflug in ein Augsburger Bordell. Statt im Rotlicht endete die Nacht mit Blaulicht und einer Anklage wegen Raub. Der Leiharbeiter musste sich nun vor dem Augsburger Amtsgericht verantworten.