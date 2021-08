Frauen aus der Ferne waren gefragte Partnerinnen auf dem Lechfeld

Plus Migration ist nicht nur ein Phänomen der mobilen Gesellschaft im 21. Jahrhundert. Welcher Erkenntnisse Wissenschaftler aus zahlreichen Funden auf dem Lechfeld jetzt gewonnen haben.

Durch die Kombination archäologischer und brandneuer naturwissenschaftlicher Verfahren sind völlig ungeahnte Einblicke in menschliches Leben in der Bronzezeit möglich geworden.