Frauen erhalten falsches Schreiben von Inkassofirma

Auf eine überregionale Betrugsserie sind zwei Frauen aus dem Landkreis aufmerksam geworden. Sie erhielten Schreiben über ein angebliches Lottoabo. Die Polizei warnt vor derartigen Maschen.

Zwei Frauen aus Untermeitingen und Walkertshofen haben am Mittwoch ein Schreiben von einer Inkassofirma mit Sitz in Köln erhalten. Darin stand, dass sie angeblich ein Lottoabo abgeschlossen hätten. Sie wurden aufgefordert, rund 270 Euro auf ein Konto in der Slowakei zu überweisen.

Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich dabei um eine bundesweite Betrugsserie. Wer ebenfalls ein solches Schreiben erhalten hat, sollte keinesfalls auf die Forderungen eingehen und sich bei der Schwabmünchner Polizei melden.