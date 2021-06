Landkreis Augsburg

Freibad, Fußball, Eiscafé: So lief das traumhafte Wochenende in der Region

Am Ilsesee bei Königsbrunn wurden die Parkplätze bereits am Vormittag knapp, im See herrschte munteres Treiben.

Plus Corona, war das was? Endlich konnten die meisten Menschen das Leben in vollen Zügen genießen. Eine Reise zu den Schauplätzen eines Sommer-Wochenendes fast wie früher.

Von Elmar Knöchel

Fast wie früher: Volle Bäder, volle Biergärten und beste Stimmung beim Fußball. Vor allem an einen knallheißen Samstag genossen die Menschen im südlichen Landkreis Augsburg den Sommer in vollen Zügen. Die Gelegenheit dazu war günstig: Das Thermometer erklomm neue Höhen und der Corona-Inzidenzwert fiel noch weiter in den Keller.

