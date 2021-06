Landkreis Augsburg

vor 51 Min.

Hat ein 36-Jähriger absichtlich einen Unfall an einer Tankstelle in Königsbrunn verursacht?

Ein 36-Jähriger musste sich wegen Versicherungsbetrug vor Gericht verantworten. Er soll bewusst einen Unfall an einer Tankstelle in Königsbrunn verursacht haben. Doch das Gericht sprach den Mann frei.

Plus Ein 36-jähriger Mann sitzt wegen Versicherungsbetrug vor Gericht. Er soll bewusst ein Auto an einer Tankstelle in Königsbrunn angefahren haben. Doch das Gericht spricht ihn frei – trotz Überwachungsvideo.

Von Felicitas Lachmayr

Er soll bewusst einen Unfall verursacht haben, um das Geld der Versicherung abzugreifen. Dafür musste sich ein 36-Jähriger vor dem Augsburger Amtsgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft warf ihm vor, absichtlich auf das Auto einer Frau aufgefahren zu sein, die an der Ausfahrt einer Tankstelle in Königsbrunn wartete. Danach soll er ihr die Schuld am Unfall zugegeben haben.

