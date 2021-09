Heike Heubach: Mit einem Fuß im Bundestag - und wieder draußen

Plus Die SPD-Bundestagskandidatin Heike Heubach ist nach der Wahl für einige Stunden im Bundestag. Doch über Nacht platzt der Traum für die gehörlose Stadtbergerin.

Nach der Wahl am Sonntagabend war Heike Heubach, Landeslisten-Kandidatin der SPD, im Bundestag. Aber nur für einige Stunden. Im Morgengrauen war der Traum schon wieder vorbei. Heubach stand auf Platz 24 der Landesliste für die SPD Bayern. Den Abend über sah es aus, als gäbe es 25 Mandate für die SPD - und somit eines, dass die gehörlose Stadtbergerin als Abgeordnete nach Berlin bringen würde. Mit dem Morgen und dem endgültigen Wahlendergebnis stand allerdings fest: Es sind nur 23 Mandate. Und somit keines für Heubach.