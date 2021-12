Immer mehr Freizeitdruck: Welche Regeln im Wald gelten

Plus Spaziergänger abseits der Wege, Müll und verschreckte Tiere: Der Freizeitdruck ist mit der Corona-Pandemie gestiegen. Das hinterlässt Spuren im Wald. Eine Försterin erklärt, was erlaubt und worauf zu achten ist.

Knisterndes Laub, der Duft von Tannennadeln: Immer mehr Leute haben seit Beginn der Corona-Pandemie den Wald für sich entdeckt und suchen Erholung im Freien. Mit dem Lockdown wurde Spazierengehen zu einer anerkannten Freizeitbeschäftigung, und auch Mountainbikes oder E-Fahrräder werden immer beliebter. Doch der Freizeitdruck belastet den Wald: mehr Müll, mehr Menschen abseits der Wege, verschreckte Tiere.