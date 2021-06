In der Unwetternacht laufen im Augsburger Land viele Keller voll

Überflutete Straßen, voll gelaufene Keller und abgebrochene Äste auf den Straßen: Das ist eine erste Bilanz der Gewitternacht im Landkreis Augsburg.

Es war das bislang heftigste Gewitter in diesem Jahr: Über zwei Stunden tobte in der Nacht auf Dienstag ein Unwetter über dem Augsburger Land. Die Feuerwehr meldet viele Einsätze.

Heftiger Starkregen ließ viele Keller voll laufen. Von der Integrierten Leitstelle wurden insgesamt 106 Einsätze im Zusammenhang mit dem Unwetter generiert, 66 davon in Königsbrunn. Weitere Schwerpunkte waren Stadtbergen und Gersthofen. Das Hauptproblem waren Wassermassen. "Damit war die Kanalisation überlastet und konnte das Wasser nicht mehr aufnehmen", konstatierte Kreisbrandmeister Wolfgang Baumeister. Der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Gersthofen war mit seinen Aktiven bis zum heutigen Vormittag damit beschäftig, vollgelaufene Keller auszupumpen. "Durch den Starkregen waren zudem die Gullys mit Blättern verstopft." Hauptsächlich seien Firmen mit großen Flächen betroffen gewesen, berichtet Baumeister.

Unter anderem eine Spedition, deren 200 Quadratmeter großer Keller vollgelaufen war. In der Silcherstraße musste aber auch ein Wohnhaus mit Sandsäcken abgesichert werden. Zweitweise fiel so viel Regen, dass das Wasser über Kellerschächte und -abgänge in die Häuser strömte. Vereinzelt gab es auch umgeknickte Bäume und überschwemmte Unterführungen. Da müsse man ganz cool bleiben, so Baumeister: "Wasser kommt, Wasser geht." Knapp 20 Einsätze waren in Gersthofen im Laufe der Nacht zu absolvieren.

In Neusäß gab es eine größere Überschwemmung an der Umgehungsstraße und drei voll gelaufene Keller, berichtet der Kommandant der Neusässer Feuerwehr, Christian Kannler. "Die Kanalisation hat nicht alles aufnehmen können, was es in der kurzen Zeit heruntergeregnet hat." Sonst sei für die 25 Feuerwehrleute im Einsatz "nichts Weltbewegendes angefallen". Die Neusässer hätten mit zwei Fahrzeugen die Kollegen im Bärenkeller unterstützt.

Glimpflich davon gekommen ist das Gartencenter Wörner in Neusäß-Vogelsang. "Wir hatten keine Schäden - weder am Standort Neusäß noch in Diedorf oder Königsbrunn - außer dass vielleicht ein Planztopf vom Wind umgeweht wurde", sagt Betriebsleiter Thomas Haag. Sein Team habe sich jetzt darauf vorbereitet, Kunden zu beraten, ob ihre Pflanzen noch zu retten sind und wie man diese vor Unwetterschäden schützt.

Unwetter: Fahrzeuge bleiben auf überfluteter Straße stecken

In Bobingen wurde eine Straße auf einer Länge von 100 Metern überflutet. Trotz eines Warnschilds, das dauerhaft auf die problematische Stelle hinweist, versuchten Autofahrer ihr Glück - und blieben stecken. Insgesamt vier Fahrzeuge musste aus dem zum Teil kniehohen Wasser gezogen werden. Der Deutsche Wetterdienst hatte am Abend eine Warnung der höchsten Stufe herausgegeben. Es galt zeitweise die Wetterwarnung der höchsten Stufe, das bedeutet: extremes Unwetter.

Landkreis Augsburg: Teilweise hagelt es

Das schwere Gewitter brachte nicht nur heftigen Starkregen bis 40 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit. In Teilen des Landkreises Augsburg hagelte es außerdem. Orkanböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 140 Stundenkilometern ließen außerdem Äste brechen. In Schwabmünchen blockierte ein Ast eine Straße und musste weggeräumt werden. Der Wetterdienst riet, sich nicht im Freien aufzuhalten und Fenster und Türen zu schließen.

Laut Wetterdiensten bleibt es regnerisch und gewittrig. Die Temperaturen dürften nach den Prognosen des DWD auf Werte zwischen 22 und 29 Grad zurückgehen.