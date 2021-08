In einem Jahr wird im Augsburger Land gezählt

Plus Worum es beim Zensus 2022 geht und wer Auskunft geben muss.

Wie viele Menschen leben in den deutschen Städten, Märkten und Gemeinden? Gibt es genügend Wohnraum für alle? Werden mehr Schulen, Studienplätze oder Altenheime benötigt? In welche Bereiche muss der Staat zukünftig mehr investieren?