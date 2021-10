Infizierte sollen Kontakte selbst informieren: So wird Verantwortung abgeschoben

Plus Das Gesundheitsamt ändert sein Kontaktpersonenmanagement für den Kreis Augsburg. Damit macht es sich die Behörde allerdings zu einfach.

Dieser Schuss geht nach hinten los: Positiv getestete Menschen sollen im Landkreis Augsburg künftig ihre engen Kontakte selbst informieren. Aber was ist, wenn sie schwer erkranken und gar nicht mehr selbst zum Telefon greifen können? Oder es aus Scham und Angst vor Vorwürfen einfach nicht machen? Mit dieser Entscheidung macht es sich das Gesundheitsamt zu einfach.