Intensivbetten fast voll belegt: Wertachkliniken brauchen mehr Personal

Plus An den Wertachkliniken werden die Intensivbetten knapp. Doch die Zahl der Betten kann nicht einfach aufgestockt werden, denn dafür braucht es Personal.

Die Zahl der Corona-Infizierten im Landkreis steigt. Das macht sich auch an den Wertachkliniken bemerkbar. Dort werden derzeit 14 Patientinnen und Patienten versorgt, die sich mit dem Virus angesteckt haben. Vier von ihnen befinden sich auf der Intensivstation, zwei müssen beatmet werden.