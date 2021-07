Jahrelanger Drogenkonsum und Straftaten: Angeklagte bekommt „letzte Chance“

Plus Das Vorstrafenregister ist lang, die Anklagepunkte wiegen schwer: Trotzdem kam eine 39-Jährige vor dem Augsburger Amtsgericht mit einer Bewährungsstrafe davon.

Die Frau aus dem südlichen Landkreis war im Oktober des vergangenen Jahres von der Polizei auf der Bundesstraße 17 zwischen Augsburg und Landsberg kontrolliert worden. Dabei stellten die Beamten fest, dass sie nicht nur alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs war. Sie entdeckten außerdem Drogen und scharfe Munition in ihrer Wohnung, wofür sie sich ebenfalls vor Gericht verantworten musste.