Kein Streik bei der BRB - aber Züge fallen trotzdem aus

Plus Bei der Bayerischen Regiobahn (BRB), die den Großteil der Züge im Landkreissüden übernommen hat, wird nicht gestreikt. Zugausfälle gibt es trotzdem.

Die BRB weist darauf hin, dass der Streik der Lokführer ausschließlich die Deutsche Bahn betreffe, nicht aber die BRB: "Wir gehen davon aus, dass die BRB-Züge fahrplanmäßig verkehren. Sollte allerdings DB-Personal in Streik treten, das für die Infrastruktur zuständig ist, sind auch Verspätungen und Zugausfälle bei der BRB nicht ausgeschlossen", heißt es in einer Pressemitteilung.