Landkreis Augsburg

05:55 Uhr

Keine Disko, keine Party: Perspektivlosigkeit belastet Clubs im Kreis Augsburg

Plus Seit anderthalb Jahren sind Nachtclubs in Bayern geschlossen. Bisher ist keine Öffnung in Sicht. Was macht das mit den Clubs im Landkreis?

Von Victoria Schmitz

Im März 2020 mussten Nachtclubs wegen Corona ihre Türen schließen. Heute, anderthalb Jahre später, sind Tanzflächen immer noch leer, Musikanlagen still und Partylichter ausgeschaltet - in Bayern zumindest. In vielen anderen Bundesländern, wie Hessen oder Berlin, durften Diskotheken mittlerweile unter Auflagen etwa ihre Außenbereiche öffnen. Im Freistaat hält die Landesregierung weiterhin an der Schließung von Nachtclubs und Diskotheken fest. Wie geht es den Clubs im Landkreis Augsburg damit? Wie kommen sie über die Runden?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

