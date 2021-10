Landkreis Augsburg

17:37 Uhr

Klimawandel: Wie sieht die Zukunft im Augsburger Land aus?

In der Landwirtschaft könnten heiße Sommer für mehr Trockenheit sorgen. Die Landesanstalt für Landwirtschaft arbeitet bereits an Konzepten. Klimatische Änderungen können in der Landwirtschaft positive wie negative Auswirkungen haben.

Plus Wärmere Winter, heißere Sommer, intensivere Niederschläge: Eine Untersuchung des Landesamts für Umwelt zeigt, welche Folgen ein verändertes Klima in Südbayern haben könnte. Wie sich Experten darauf einstellen.

Von Maximilian Czysz

In den kommenden Jahren werden die Temperaturen im Augsburger Land und in den Städten steigen. Das zeigen Prognosen des Landesamts für Umwelt (LfU). Es hat mögliche Auswirkungen mit und ohne Klimaschutz für das südbayerische Hügelland skizziert. Aber was bedeuten die Szenarien für die Menschen? Und wie müssen sie damit umgehen?

