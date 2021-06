Landkreis Augsburg

Königsbrunner steht jetzt an der Spitze der Wasserwacht im Kreis Augsburg

Plus Der Königsbrunner Max Markmiller löst den bisherigen Vorsitzenden der Kreis-Wasserwacht Augsburg-Land, Martin Gschwilm, ab.

Nach mehr als zehn Jahren an der Spitze der Kreis-Wasserwacht Augsburg-Land stellt der bisherige Vorsitzende Martin Gschwilm sein Amt zur Verfügung. Der neue Vorsitzende ist der Königsbrunner Max Markmiller. Er ist seit 19 Jahren Mitglied der Wasserwacht-Ortsgruppe am Ilsesee. Seine Familie ist seit sieben Jahrzehnten in der Kreis-Wasserwacht Augsburg-Stadt aktiv - die Leidenschaft für das Ehrenamt prägte auch ihn.

