Kommt jetzt der Extremwinter ins Augsburger Land?

Plus Wie wird der Winter 2021/2022 in Deutschland? Einige Meteorologen sagen extreme Kälte-Einbrüche und eisige Temperaturen voraus.

Klirrende Kälte und viel Schnee: Einige Meteorologen rechnen mit dem kältesten Winter seit zehn Jahren. Wann die Menschen zuletzt im Augsburger Land bibbern mussten, weiß Klaus Hager.