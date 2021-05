Landkreis Augsburg

05:58 Uhr

Kommunionkinder im Kreis Augsburg müssen noch warten

Die Erstkommunion ist für viele Kinder ein wichtiges Ereignis. Doch auch in diesem Jahr sorgt die Pandemie für Einschränkungen.

Plus Wie im letzten Jahr würfelt Corona den Terminplan bei der Erstkommunion durcheinander. In manchen Gemeinden wurden die Termine mehrfach verschoben.

Von Elmar Knöchel

Die Erstkommunion ist ein Meilenstein im Leben eines Katholiken. Traditionell wird sie eigentlich am Weißen Sonntag, dem ersten Sonntag nach Ostern, gefeiert. Abgeleitet ist der Name dieses Tages von den weißen Kleidern, die die Mädchen an diesem Festtag tragen.

