Krumme Autogeschäfte: Angeklagter beschafft 5200 Euro bei laufender Gerichtsverhandlung

Plus Ein 30-Jähriger macht krumme Geschäfte mit teuren Autos. Um seine Schulden zu begleichen, beschafft er in der Mittagspause der Verhandlung 5200 Euro.

Der Anwalt übergibt zwei Umschläge mit Bargeld. Doch im Verhandlungssaal des Augsburger Amtsgerichts wird nicht unter richterlicher Aufsicht bestochen, sondern es werden alte Schulden beglichen. Und damit ist ein Verfahren um Autogeschäfte beendet, das die Justiz lange beschäftigt hat.