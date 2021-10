Kultur und Corona: Wie geht es im Augsburger Land weiter?

Plus Mit gelockerten Pandemie-Bestimmungen gibt es nun freie Fahrt für zahlreiche Kulturveranstaltungen im Herbst. Wie steht es um das Interesse der Zuschauer?

Ob Willy Astor, groovige Live-Musik oder Kasperletheater für die Kleinen: Größere Kulturveranstaltungen im Landkreis Augsburg können wieder stattfinden. Die Pandemie-Bestimmungen wurden so weit gelockert, dass vieles mit der 3G-Regel (geimpft, genesen oder getestet) wieder möglich ist. Bei 2G (genesen, geimpft) oder 3G-plus (genesen, geimpft, mit aktuellem PCR-Test) fallen die Einschränkungen seit Mittwoch sogar komplett. Wie reagieren die Zuschauer auf das wachsende Angebot an Musik, Schauspiel, Kabarett und Show? Es zeigt sich: Entweder mit hohem Interesse – oder nur verhalten.