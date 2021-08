Landkreissüden: Zugausfälle und Schienenersatzverkehr

Zu Zugausfällen, Fahrplanänderungen und Schienenersatzverkehr kommt es im südlichen Landkreis in den nächsten Tagen. Der Grund sind Bauarbeiten.

Wer in den nächsten Tagen im südlichen Landkreis Augsburg mit dem Zug fahren möchte, sollte sich vorher genau informieren. Denn in der Zeit von Freitag, 6. August, bis Samstag, 21. August, führt die DB Netz AG den ganzen Tag über Bauarbeiten durch. Wie die Bayerische Regiobahn (BRB) in einer Pressemitteilung schreibt, hat das Auswirkungen auf die Zugverbindungen der BRB im Netz Ostallgäu-Lechfeld. Deshalb kommt es auf den Strecken Augsburg-Buchloe und Augsburg-Landsberg am Lech in beiden Richtungen zwischen Augsburg Hauptbahnhof und Bobingen und weiter nach Schwabmünchen zu Fahrplanänderungen, Ausfällen einzelner Verbindungen sowie zu Schienenersatzverkehr mit Bussen. Die Haltestelle Augsburg Messe entfällt komplett.

Die BRB-Züge auf den beiden Streckenabschnitten zwischen Augsburg Hauptbahnhof und Buchloe und zwischen Bobingen und Kaufering und die Busse des Schienenersatzverkehrs fahren zu geänderten Abfahrts- und Ankunftszeiten. Annette Luckner, Sprecherin der BRB, sagte gegenüber unserer Zeitung: "Der größte Teil der Bahnverbindungen auf den beiden Strecken ist betroffen von Ausfällen, Fahrplanänderungen oder Schienenersatzverkehr.

Landkreis Augsburg: Behinderungen im Bahnverkehr

Vor allem in den Nachtstunden kommt es zu Änderungen, während tagsüber viele Züge fahrplanmäßig unterwegs sind. Wer wissen will, ob und wann sein Zug beziehungsweise der Schienenersatzverkehr fährt, sollte sich unbedingt rechtzeitig auf unserer Webseite oder in der App der BRB informieren."

Die BRB bietet auf ihrer Webseite www.brb.de Sonderfahrpläne zum Download an. Im Sonderfahrplan nicht aufgeführte Zugverbindungen fahren an allen Tagen ohne Abweichung nach dem Regelfahrplan.

Auf der Strecke zwischen Bobingen und Schwabmünchen hatte es zuletzt im Dezember 2020 größere Behinderungen gegeben. Bei einer Rangierfahrt am Bobinger Bahnhof waren zwei Güterzüge zusammengestoßen. Von jedem Güterzug waren einige Waggons entgleist. Mit speziellen Kränen mussten sie von den Gleisen genommen werden. Weil auch die Gleisanlagen betroffen waren musste der Zugverkehr zwischen Schwabmünchen und Bobingen mehrere Tage lang in beide Richtungen gesperrt werden.