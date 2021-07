Landrat oder Bezirkstagspräsident: Muss Martin Sailer sich entscheiden?

Plus Sollen Bezirkstagspräsidenten künftig hauptamtlich arbeiten? Martin Sailer müsste dann seine Doppelfunktion als Landrat und Bezirkstagspräsident aufgeben.

Landrat oder schwäbischer Bezirkstagspräsident? Diese Frage könnte auf Martin Sailer zukommen. Bislang hat er beide Ämter inne, doch das könnte sich langfristig ändern. Denn die Mitglieder des Bayerischen Bezirketags haben sich dafür ausgesprochen, dass Bezirkstagspräsidenten künftig hauptamtlich arbeiten sollen - und nicht wie bisher im Ehrenamt.