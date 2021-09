Lech-Wertach-Orchester sucht neue Mitglieder

Junge Talente können beim Lech-Wertach-Orchester in Großaitingen vorspielen und singen. Welche Konzerttermine demnächst anstehen.

Die neue Konzertsaison beginnt der Verein zur Förderung junger Talente im Begegnungsland Lech-Wertach mit einem Vorspielen und Vorsingen neuer Musiker und Musikerinnen sowie Sänger Sängerinnen. Junge Musikbegeisterte zwischen 14 und 25 Jahren können sich dabei für die Mitgliedschaft im Ensemble bewerben.

Casting im Gemeindesaal Großaitingen

Termin für das Casting ist am Samstag, 9. Oktober, um 10 Uhr im Gemeindesaal Großaitingen. Anmeldungen unter der Telefonnummer 08231/606200 oder per E-Mail an lechwertachorchester@lw-interkommunal.de. Trotz der Corona-Pandemie hatte das Lech-Wertach-Orchester in den vergangenen Monaten Auftritte wie das ausverkaufte Open-Air-Konzert mit Sommermelodien in Klosterlechfeld oder mehrere musikalisch-festliche Messgestaltungen in Königsbrunn und der Region.

Das sind die neuen Konzerttermine

Unter Wolfgang Scherer, der das Orchester seit 2013 leitet, stehen für 2021/2022 bisher folgende Termine auf dem Konzertprogramm:

17. Oktober, 17 Uhr, Klosterlechfeld , Wallfahrtskirche Maria Hilf : Kirchenkonzert mit Werken von Mozart, Händel, Pachelbel.

, Wallfahrtskirche : Kirchenkonzert mit Werken von Mozart, Händel, Pachelbel. 6. Januar, Königsbrunn : Dreikönigskonzert mit Werken aus Klassik, Romantik, Musical, Operette, Schlager und Pop.

: Dreikönigskonzert mit Werken aus Klassik, Romantik, Musical, Operette, Schlager und Pop. 23. Januar, Parktheater Göggingen : Orchesterfest.

: Orchesterfest. 15. Mai, Parktheater Göggingen : 50 Jahre Hochschule Augsburg , Festmatinée.

Proben finden jeweils eine Woche vor den Konzerten und am Aufführungstag statt. (AZ)