Landkreis Augsburg

vor 2 Min.

Männer schlagen Disko-Gast eine Flasche ins Gesicht und verprügeln ihn

Plus Im Raucherbereich einer Disko kommt es zu einer Gewaltorgie: Mehrere Männer prügeln mit Fäusten und Fußtritten auf einen Gast ein. Türsteher retten ihn.

Von Elmar Knöchel

Die feuchtfröhliche Disko-Nacht vor zwei Jahren wird ein Mann nicht so schnell vergessen. In jener Nacht wurde er schwer verletzt. Der damals 20-Jährige und ein zwei Jahre älterer Mann gerieten im Raucherbereich in Streit. Schnell wurde aus dem Wortgefecht ein handgreiflicher Streit. Dabei schlug der Täter mit einer herumstehenden Flasche seinem Kontrahenten unvermittelt ins Gesicht und fügte ihm eine stark blutende Wunde zu.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen