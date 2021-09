Mann vergewaltigt seine Ex-Freundin bei Parkplatz-Treffen

Plus Die Beziehung war beendet, doch ein Paar traf sich weiter für Sex gegen Bezahlung. Diese Absprache endete mit einer Anklage wegen Vergewaltigung.

Eine lange währende Beziehungskiste endete zunächst mit Gewalt und Drohungen und schließlich vor Gericht: Ein Mann musste sich vor dem Augsburger Amtsgericht verantworten, weil er seine Ex-Freundin, die im südlichen Landkreis Augsburg wohnt, vergewaltigt und die Tat auch noch gefilmt haben soll.