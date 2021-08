Mann wegen 15.000 kinder- und jugendpornografischer Dateien vor Gericht

Plus Ein Mann aus dem Landkreis sammelte Tausende kinder- und jugendpornografische Dateien auf seinem PC. Vor Gericht verantwortete er sich mit gesenktem Haupt.

Über 10.000 pornografische Fotos und Videos von kleinen Kindern, um die 5000 pornografische Dateien von Jugendlichen: Das alles fanden Kriminalbeamte auf Datenträgern eines Mannes, der im südlichen Landkreis Augsburg lebt. Wegen des Besitzes von kinder- und jugendpornografischen Schriften musste der 49-Jährige sich am Donnerstag vor dem Amtsgericht Augsburg verantworten. Mit gesenktem Blick und hochrotem Kopf ließ der Mann den Prozess über sich ergehen. Die wenigen Worte, die er sagte, lauteten: "Ich schäme mich."