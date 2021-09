Missbrauch und Gewalt in Kinderheimen: Bericht zeigt erschreckendes Ausmaß

Plus In zwei Kinderheimen im Landkreis Augsburg gab es immer wieder körperliche und sexuelle Übergriffe. Eine Expertengruppe hat die erschreckenden Vorfälle untersucht.

Es ist ein dunkles Kapitel Geschichte: Zwischen 1950 und 2004 kam es im Josefsheim in Reitenbuch und im Marienheim Baschenegg im Landkreis Augsburg immer wieder zu Übergriffen. Kinder wurden körperlich und sexuell missbraucht. Nach der Berichterstattung unserer Redaktion 2019 setzte die Kirche eine Expertengruppe ein. Zwei Jahre lang wurden die Vorfälle unter der Leitung der ehemaligen Präsidentin des Bayerischen Landessozialgerichts, Elisabeth Mette, untersucht. Jetzt wurden die Ergebnisse vorgestellt. Die Dimension ist erschütternd.