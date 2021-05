Landkreis Augsburg

vor 31 Min.

Mit dem Ratespiel kleine Farbakzente im Alltag entdecken

Das Ratespiel "Ich sehe etwas, was du nicht siehst" macht schon den Kleinsten Spaß. Spannend ist es, weil Spieler und Rater Gegenstände oft unterschiedlich wahrnehmen.

Plus Vielleicht hilft dieses alte Kinderspiel gegen den Corona-Koller: „Ich sehe etwas, was du nicht siehst“ fördert die Beobachtungsgabe und die Konzentration.

Von Siegfried P. Rupprecht

Was die eine Person wahrnimmt, bleibt der anderen zunächst oft verborgen. Die Feststellung also, dass jeder anders und anderes betrachtet, macht den Reiz des Kinderspiels „Ich sehe etwas, was du nicht siehst“ aus und gestaltet es spannend. Das Besondere daran: Man braucht dazu überhaupt kein Material. Und es kann immer und überall gespielt werden: draußen im Garten, im Kinderzimmer, beim Warten auf den Bus oder im Patientenzimmer des Kinderarztes, beim Einkauf oder im Schwimmbad.

Themen folgen