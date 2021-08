Nach Dauerregen: Landwirte im Landkreis hoffen auf sonnige Tage

Plus Der verregnete Sommer hat den Rhythmus auf den Feldern durcheinandergebracht. Die Getreideernte verzögert sich und Landwirte rechnen mit Ertragsausfällen. Doch mehr Sorge bereitet ihnen eine langfristige Entwicklung.

Der viele Regen hat den Kartoffeln auf dem Acker von Andreas Deuringer zugesetzt. "Die Krankheitsgefahr ist so hoch wie seit Jahren nicht mehr", sagt der Bobinger Landwirt. Vor allem die Krautfäule – verursacht von einem feuchtigkeitsliebenden Pilz - bereitet ihm Sorgen, denn sie könnte den Ertrag und die Qualität seiner Knollen erheblich mindern. "Ich kann im Moment nur warten und hoffen", sagt Deuringer.