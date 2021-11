Landkreis Augsburg

18:00 Uhr

Nach Einbrüchen in den Stauden: Polizei gibt Tipps, wie man sich schützen kann

Plus In der Nacht auf Mittwoch gab es in Walkertshofen und Grimoldsried Einbrüche. Diese Ratschläge gibt die Polizei, um es den Verbrechern so schwer wie möglich zu machen.

Von Maximilian Czysz

Die Schäden sind gering, der Ärger groß. Was bleibt, ist meistens Angst und ein Gefühl der Unsicherheit. Die Rede ist von Einbrüchen, die sich zu dieser Jahreszeit häufen. Betroffen waren in den vergangenen Tagen ein Wohn- und Geschäftsgebäude in Walkertshofen und ein Einfamilienhaus in Grimoldsried. Kaum zu glauben: Die Einbrecher durchwühlten in der Nacht auf Mittwoch das Erdgeschoss des Anwesens, während die Bewohnerin im oberen Stockwerk im Bett lag und schlief. Der oder die Unbekannten durchsuchte zwischen 22.30 und 7.15 Uhr Schränke. Es wurde lediglich ein Geldbeutel mit einem zweistelligen Eurobetrag entwendet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen