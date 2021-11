Landkreis Augsburg

Nach Hackerangriff auf Siegmund: Wie sich Firmen schützen können

Plus Immer häufiger gibt es Cyberattacken auf Unternehmen in der Region, zuletzt auf den Maskenhändler Siegmund in Oberottmarshausen. Die IHK gibt Tipps, wie man vorbeugen kann.

Von Carmen Janzen

Die Firma Sigmund in Oberottmarshausen ist Opfer eines Cyberangriffs geworden, die Redaktion berichtete am Donnerstag darüber. Die Täter legten nahezu das komplette IT-System des Unternehmens lahm und fordern nun Lösegeld. Dabei handelt es sich nicht um einen Einzelfall. Einige einfache Mittel können aber schon helfen.

