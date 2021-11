Landkreis Augsburg

06:00 Uhr

Prozess: Betrunkener randaliert mit Kinderroller in Vorgarten

Plus Ein Mann hat betrunken in einem fremden Vorgarten randaliert - und mit einem Kinderroller und einem Pflock den Hausbesitzer verletzt. Nun stand er vor Gericht.

Von Victoria Schmitz

An einem Nachmittag im Dezember 2019 klingelte es bei einem Mann im südlichen Landkreis an der Haustür. Er öffnete und entdeckte jemanden zwischen den Büschen in seinem Vorgarten. Das besorgte den Bewohner. Ein medizinischer Notfall? Schnell stellte sich jedoch heraus: Der Mann in seinem Vorgarten war betrunken. Er begann, den Bewohner zu beschimpfen. Die Situation eskalierte. Der Mann griff nach einem Kindertretroller und einem Holzpflock, an dem ein Verbotsschild montiert war. Beides warf er auf den Bewohner. Deshalb musste er sich am Dienstag wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Augsburger Amtsgericht verantworten.

