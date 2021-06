Landkreis Augsburg

06:00 Uhr

Prozess: Blutige Schlägerei statt Torte zum 18. Geburtstag

Plus Drei junge Männer feiern Ende 2019 einen 18. Geburtstag in einer Bar im südlichen Kreis Augsburg. Alkoholisiert zetteln sie Streit an. Der Abend endet blutig.

Von Victoria Schmitz

Ein junger Mann feiert seinen 18. Geburtstag in einer Bar. Stark alkoholisiert schlägt er vor der Tür einen anderen Feiernden blutig. Als zwei Polizeibeamte eintreffen, greift ein Freund von ihm den Polizisten an. Ein weiterer beleidigt den Beamten. Der Vorfall hatte jetzt ein juristisches Nachspiel.

