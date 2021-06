Prozess: Vater soll siebenjährigen Sohn ins Gesicht geschlagen haben

Plus Ein 37-Jähriger soll seinen Sohn gegen den Kopf und in den Bauch geschlagen haben. Der Großvater soll die Misshandlung gesehen haben. Doch es gibt Widersprüche.

Er soll seinen siebenjährigen Sohn ins Gesicht und in den Bauch geschlagen haben. Dafür musste sich ein Mann aus dem südlichen Landkreis vor dem Augsburger Amtsgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft warf dem 37-Jährigen Körperverletzung vor, der Bub soll durch die Schläge erhebliche Schmerzen erlitten haben.