Rauf aufs Rad: Mit dem Rad durch die hügeligen Stauden

Plus Schmucke Dörfer, nette Lokale und ganz viele Hügel - die Stauden sind ein Paradies für ambitionierte Radler. Wer Zeit hat, kann auch tolle Sehenswürdigkeiten entdecken.

Von Norbert Staub

Die Zeiten, als die Stauden noch ein Geheimtipp für Rennradfahrer waren, sind schon lange vorbei. Gerade an den Wochenenden sind zahlreiche ambitionierte Freizeitsportler in der hügeligen Landschaft unterwegs, um ihre Fitness zu verbessern. Und dafür sind die Stauden ja auch wie gemacht: Immer wieder auf und nieder geht es in der schönen Landschaft mit hübschen Dörfern, interessanten Sehenswürdigkeiten und netten Lokalen, die zu einer Rast einladen, wenn das denn endlich wieder möglich ist. Dort kann es dann am Wochenende auf mal eng werden, während man unterwegs meist seine Ruhe hat und einen Großteil der Tour auch auf Radwegen neben den Straßen absolvieren kann.

