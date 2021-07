Landkreis Augsburg

07:00 Uhr

Rauf aufs Radel: Eine schöne Tour für "Asphalt-Cowboys"

Plus Den ganzen Tag Zeit nehmen sollte man sich für die Rennradtour durch vier Landkreise. Wer möchte, kann auch abkürzen.

Von Norbert Staub

Ausgearbeitet haben die knapp 90 Kilometer lange Strecke Manfred Deisenhofer und seine Lebensgefährtin Gabriele Beyrle. Beide sind begeisterte Rennradfahrer. So anstrengend, wie es sich anhört, ist die Runde nicht. Obwohl es in die bergigen Hügel der Stauden geht, stehen "nur" 370 Höhenmeter auf den 87 Kilometern an. Und wer möchte, kann kräftig abkürzen, weil die Tour in Form einer Acht verläuft.

