Raus in die Natur: Was der Freizeitdruck durch Corona mit dem Wald macht

Plus Spazierengehen, Radfahren, Wandern: Mit der Pandemie sind mehr Menschen im Wald unterwegs. Welche Folgen das für die Flora und Fauna hat und was Experten aus dem Landkreis raten.

Ein Spaziergang im Grünen oder eine Radtour im Wald - seit Ausbruch der Corona-Krise steht Naherholung hoch im Kurs. Weil die Freizeitmöglichkeiten zeitweise stark eingeschränkt waren, haben viele die Natur für sich entdeckt. Das hat Folgen für die Flora und Fauna, denn nicht alle halten sich an die Regeln. Das macht sich auch in den Wäldern im Landkreis Augsburg bemerkbar.